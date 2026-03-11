  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Jerusalén, Israel
de
$893,475
;
7
Dejar una solicitud
ID: 34518
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En la zona buscada de Mekor Haim, cerca del paseo marítimo de HaMesila Park que conduce directamente a Moshava Germanit , a pocos minutos del centro comercial Hadar y los supermercados Talpiot - todo está a poca distancia! En un nuevo edificio de tiendas construido por un desarrollador de calidad, Neta Lifshitz, con un hermoso vestíbulo y ascensores Shabat. Nuevo apartamento de 3 habitaciones, 71 m2 más una agradable terraza totalmente adaptada para el Soukka ! Cocina separada, baño y lavandería, habitación segura (Mamad) y dormitorio principal. Características técnicas muy ricas: calefacción por suelo radiante y aire acondicionado central. El apartamento tiene un aparcamiento privado subterráneo y una gran bodega privada situada junto al ascensor. Actualmente, una nueva línea de tranvía está en construcción a pocos minutos del edificio, se conectará directamente al centro de la ciudad y más.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$627,000
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$879,054
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Está viendo
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$893,475
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
*Excepcional oportunidad de sólo 8 días* (Signatura hasta el 31/12/2025) Apartamento de 4 habitaciones ideal para familias! Boulevard Nordau, ¿El Viejo Norte? *RAYK Group Quality Project* Exclusive ???? ✨ 116 m2 de espacio habitable ✨ Terraza solar de 10 m2 ✨ 4 piezas con diseño óptimo …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,60M
Edificio y apartamento de 4 habitaciones nuevas. situado en la segunda planta muy luminoso con orientación suroeste. Impasse cerca del kikar hamedina
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$924,825
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir