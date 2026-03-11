  1. Realting.com
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove

Tel-Aviv, Israel
$924,825
7
ID: 34609
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

Nahalat Benyamin Street 116 Venta Exclusivo Construcción reciente 2.5 piezas convertidas en 2 piezas 50m2 con balcón de 5m2 2a planta Ascensor Precio : 2950.000

Tel-Aviv, Israel
