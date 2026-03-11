  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf

Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf

Tel-Aviv, Israel
$1,07M
7
ID: 34607
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shtulim, 62

Sobre el complejo

En el famoso Park Tlv. Apartamento de 4 habitaciones en un nuevo edificio, 100 m2 con terraza 3 dormitorios + amplio salón 2 baños 17a planta con 2 baños, SHORT SIGHT 3 ascensores estacionamiento No te pierdas, gran inversión.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

