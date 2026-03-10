  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark

Barrio residencial Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark

Bat Yam, Israel
$924,825
2
ID: 34877
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Mishol Ajel

Sobre el complejo

Magníficos 5 habitaciones (16 apartamentos en venta!!) de 110 m2 a 130 m2 optimizados (de 2.550.000 a 3.000.000 NIS) en el proyecto Nof Hapark, proyecto TAMA 38-1, 7 minutos a pie del mar y 4 minutos del tranvía. 4 dormitorios incluyendo un Mamad, con 2 baños, un gran salón, vista del parque y el mar, + Estacionamiento menos de 22.000 shekels por m2 !!! Excelente inversión para no perderse

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
