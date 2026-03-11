  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Jerusalén, Israel

Jerusalén, Israel
de
$1,30M
;
6
ID: 34220
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shmuel Weiz

Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente situada en el corazón de una región dinámica, entre la Universidad de Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak y Tel Aviv, inmediatamente cerca de Tel Aviv Givat Shmouel destaca por una serie de ventajas notables para sus residentes. El alto costo de alquiler y bienes raíces está justificado por los innegables beneficios de vivir en esta ciudad. Givat Shmuel se presenta como un verdadero hogar para aquellos que buscan una mayor calidad de vida, una accesibilidad óptima a los servicios, oportunidades de trabajo y un tejido social dinámico. Cerca del centro del país Givat Shmouel ofrece a sus habitantes acceso rápido a los principales polos del país. Estar en el centro está siendo conectado. Alto nivel social Givat Shmuel se distingue por un alto nivel social, reflejando la calidad de vida y la excelencia de sus servicios. Esta dinámica social contribuye a crear un entorno propicio para el desarrollo, en particular mediante escuelas de alto nivel. La escuela seleccionada por el ADG ofrece una educación de calidad, con un seguimiento adaptado a los niños de Olim Hadashim, promoviendo su integración y éxito. * Se prestará apoyo adicional y apoyo escolar en los destinos de las regiones en desarrollo. Características del apartamento Apartamento de 3 habitaciones Superficie de 82m2 más una terraza de 10m2 Apartamento de 4 habitaciones Superficie de 107 m2 más una terraza de 12m2 5 piezas fachada apartamento Superficie de 133m2 más una terraza de 12m2 Servicio interior muy lujoso Azulejos de granito de porcelana 80/80 o 100/100 Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado centralizado última generación. Puertas interiores de alta calidad Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol Azulejos de baño hasta el techo Inodoros colgantes Home cinema preparation Tiendas eléctricas en toda la casa Válvula mezcladora de calidad de cabeza

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$805,695
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,39M
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,01M
Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Ascalón, Israel
de
$815,100
a Agamim, ático 5 habitaciones de 130 m2 salón + 70 m2 terraza. pequeño edificio con 2 propietarios para compensar. apenthouse muy invertido, pergola de 60 m2 totalmente eléctrico. bodega y 2 plazas de aparcamiento. muy buen negocio
Jerusalén, Israel
de
$1,52M
¡A la venta, Jerusalén, Har-homa! Semilla verdadera, Ático en planta baja, 6 habitaciones 135 m2 en un nivel + bonita terraza amueblada de 25 m2, y terraza de techo eléctrico de 100 m2, incluyendo 2 viviendas. Calle pintoresca tranquila sin salida, con vistas al valle y olivos. Muy bonito ed…
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
En la nueva torre del famoso proyecto Elhad Bait Vagan Zangvil 1 , Bait Vagan adyacente kiriat yovel. Muy agradable 5 habitaciones de 122 m2 con terraza de 10 m2 parcialmente soucah., hermosos servicios interiores maravillosa vista del Bosque de Jerusalén. 4 dormitorios, 2 baños, 3 aseos coc…
