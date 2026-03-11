Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Detalles de la propiedad: Situado en Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), esta propiedad única de dos años y medio es una perla rara, situada a sólo 15 metros del acantilado.
Superficie: Terreno de 400 m2 + 360 m2 de césped (espacio verde protegido) que se extiende al borde del precipicio.
Superficie construida: 250 m2 en dos niveles + 170 m2 de terrazas.
Arreglo: 7 habitaciones con 4 lujosas suites parentales, incluyendo una suite principal con oficina adjunta, y una sala de seguridad de alta calidad (Mamad).
Equipo de alta gama:
Piscina (10 x 4,5 m), jacuzzi y sauna.
Calefacción terrestre, domótica (casa inteligente), electricidad inteligente y sistema de audio interior / exterior.
Cocina de lujo totalmente equipada + cocina al aire libre con bar.
Totalmente amueblado con muebles de lujo (incluyendo camas eléctricas).
Seguridad perimétrica.
Estado: Cerca de nuevo, utilizado sólo una vez al mes en promedio. Listo para entrar inmediatamente.
Tiberíades, Israel
