  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tiberíades
  4. Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Tiberíades, Israel
de
$3,51M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34505
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Kinneret Subdistrict
  • Ciudad
    Tiberíades
  • Dirección
    Bruriya, 9

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Detalles de la propiedad: Situado en Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), esta propiedad única de dos años y medio es una perla rara, situada a sólo 15 metros del acantilado. Superficie: Terreno de 400 m2 + 360 m2 de césped (espacio verde protegido) que se extiende al borde del precipicio. Superficie construida: 250 m2 en dos niveles + 170 m2 de terrazas. Arreglo: 7 habitaciones con 4 lujosas suites parentales, incluyendo una suite principal con oficina adjunta, y una sala de seguridad de alta calidad (Mamad). Equipo de alta gama: Piscina (10 x 4,5 m), jacuzzi y sauna. Calefacción terrestre, domótica (casa inteligente), electricidad inteligente y sistema de audio interior / exterior. Cocina de lujo totalmente equipada + cocina al aire libre con bar. Totalmente amueblado con muebles de lujo (incluyendo camas eléctricas). Seguridad perimétrica. Estado: Cerca de nuevo, utilizado sólo una vez al mes en promedio. Listo para entrar inmediatamente.

Localización en el mapa

Tiberíades, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Israel
de
$771,210
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$9,405
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$934,230
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$495,330
Está viendo
Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberíades, Israel
de
$3,51M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,05M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Ussishkine Up Town Project es un edificio boutique estratégico situado a menos de 3 minutos a pie del famoso kikar…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
En el corazón del distrito histórico de Ajami, este ático ocupa la planta superior de un edificio boutique de estilo Bauhaus. Disfruta de una ubicación buscada, cerca de la Residencia del Embajador de Francia y a pocos minutos a pie del mar. El apartamento desarrolla una zona interior de un…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$937,365
En el corazón del barrio de Rasco en Jerusalén, descubra este hermoso apartamento de 67 m2, situado en la primera planta de un edificio completamente renovado después de TAMA con ascensor de Shabat. La luminosa sala de estar con cocina semiseparada se abre directamente a un hermoso jardín va…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir