  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Barrio residencial 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Tel-Aviv, Israel
$2,19M
5
ID: 34727
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Sobre el complejo

4 habitaciones, nuevas en un nuevo edificio boutique, espaciosas y realizadas sólo con materiales de lujo, terraza de 12 m2, aparcamiento. 3 dormitorios, incluyendo un dormitorio principal con baño privado, MAMAD y un segundo baño. Muy luminoso con grandes ventanas, y tranquilo. A 5 minutos del Parque Hayarkon, 4a planta, frente al norte, sur y oeste. A 15 minutos a pie del puerto de Tel Aviv.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
