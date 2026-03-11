Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv

Un apartamento recientemente construido, idealmente situado, a pocos pasos de la playa y el vibrante centro de la ciudad de Tel Aviv. Nuevo apartamento de 4 habitaciones con terraza – Cerca del Centro Dizengoff 4 habitaciones, 83 m2 Amplia terraza soleada de 10 m2 Sala de estar con cocina abierta Suite con baño privado Habitación adicional segura (Mamad) y otra habitación (3 habitaciones en total) Baño adicional con aseo de invitados 2a planta en 6 con ascensor Estacionamiento privado ( Robotic ) Triple exposición - Sur / Oeste / Norte Ideal para vivir allí o para una inversión! Precio: 6.500.000 Nis