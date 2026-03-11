  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee

Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee

Ramat Gan, Israel
de
$2,98M
;
5
ID: 34186
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Arieh Ben Eliezer, 69

Sobre el complejo

Ramat gan. Distrito residencial. Casa reformada con 7 habitaciones con mamá unidad ET separada con 2 habitaciones. (se puede alquilar por separado) .

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Está viendo
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Israel
de
$2,98M
