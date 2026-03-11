  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$736,725
;
4
Dejar una solicitud
ID: 34114
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 con terraza de 18m2 Precio: 2.350.000sh 4 habitaciones 93m2 con terraza entre 11 y 13m2 Precio desde 3.300.000sh 3 ambiente ático 90m2 con terraza de 34m2 - 8a planta Precio : 3.450.000sh Ático 4 habitaciones 93m2 con terraza de 25m2 - 8a planta Precio :3,800,000sh Ático 4 habitaciones 95m2 con terraza de 14m2 - 15a planta Precio : 3.880.000sh Planta baja 4 habitaciones 96m2 con terraza 24m2 Precio desde 3.000.000sh a 3.500.000sh (construcción 8 plantas) 4 habitaciones 93m2 con terraza de 11m2 – 6a planta (construcción 8 plantas) Precio : 3.250.000sh Estos precios no incluyen nuestros honorarios de agencia que son 2% excluyendo impuestos Los precios pueden estar sujetos a cambios Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados. Para más información contácteme

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
de
$5,19M
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Ascalón, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$736,725
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Jerusalén, Israel
de
$1,29M
En un pequeño edificio nuevo de 5 plantas en Kiryat Moché, apartamento único su tipo: grande 4P en la planta superior, luminoso y aireado, con soucca y estacionamiento, idealmente situado cerca del tranvía y la entrada de la ciudad. Producto raro, Entrada inmediata
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Asdod, Israel
de
$592,515
nuevo apartamento 4 habitaciones 100 m2 14m2 terraza nuevo edificio central and developing location
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Provche bayit vegan, en el corazón de Ramat Charet. Muy raro y único en el mercado! En una pequeña calle tranquila, cerca de supermercado y transporte. Duplex Cottage completamente renovado con acabados de calidad y muebles muy elegantes. Hermoso salón luminoso, cocina moderna y espaciosa,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir