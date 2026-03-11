  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Super appartement neuf

Barrio residencial Super appartement neuf

Jerusalén, Israel
de
$808,830
;
Barrio residencial Super appartement neuf
1
Dejar una solicitud
ID: 34055
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaZionut, 9

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo apartamento de 3 habitaciones, construido por un empresario, en Kiryat Yovel. Balcón con sopa Brillante Zona tranquila Aparcamiento privado Cerca de tiendas y sinagogas

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$714,780
Barrio residencial Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Tel-Aviv, Israel
de
$31,35M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
Está viendo
Barrio residencial Super appartement neuf
Jerusalén, Israel
de
$808,830
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Bonito apartamento situado en el piso 15. Vista impresionante de todo Tel Aviv y el mar. Decorador de interiores. Piscina, gimnasio y terraza en la 48a planta. El apartamento tiene 2 dormitorios más la mamada se convierte en un vestidor. salón, comedor y cocina en tonos suaves y agradables. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,26M
FOR SALE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PARTES EN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 terraza 2 dormitorios 1 baño, 2 aseos Ático dúplex Acabados de alta gama Aparcamiento Nuevo edificio Este magnífico dúplex orientado al suroeste ofrece un entorno de vida excepcional con acceso directo al ascensor desde la plan…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Mostrar todo Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Muy agradable y grande 3 habitaciones de 140 m2 ( 5 habitaciones posibilidad original de hacerlo en su condición con facilidad y tiene menos costo ) terraza de 11 m2 con una vista panorámica de Jerusalén, 2 baños, + 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir