  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Terrasse soucca

Ascalón, Israel
$526,680
10
ID: 34778
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

Apartamento de 4 habitaciones muy espacioso en la zona de agamim avrc terraza soucca

Localización en el mapa

Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

