  4. Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble

Ra'anana, Israel
de
$1,19M
;
4
ID: 34180
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    rhbt byt hknst

Sobre el complejo

Apartamento con 5 habitaciones con terraza aparcamiento y bodega. terraza de 10 m2. cocina abierta. Edificio renovado con mamá. centro de la ciudad cerca de la sinagoga de Rav Pinto tiene 2 no d arouza pero tranquilo. La calle tiene un sentido único.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$391,875
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
de
$3,61M
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanya, Israel
de
$642,675
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalón, Israel
de
$695,970
Otros complejos
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$6,11M
Ático de lujo en el Viejo Norte con vistas a la ciudad y al mar. 4.5 habitaciones de 168 m2 con 2 balcones de 48 m2 y 26 m2. Magnífica terraza privada en el techo de 40 m2. 3 dormitorios grandes y uno más pequeño. 3 baños. Nuevo edificio de alta gama con ascensor y 2 plazas de aparcamiento p…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$806,949
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. 50m2+15m2 terraza Residencia Premium: Aparta…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Venta – Apartamento 2 habitaciones , Tel Aviv Distrito : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Superficie: 46 m2 Planta: 5/5 con ascensor Precio: 3.600.000 Descubre este apartamento de 2 habitaciones situado en el corazón vibrante de Tel Aviv, en la esquina de Nahalat Binyamin y Gruzenberg. Instalado…
Agencia
Immobilier.co.il
