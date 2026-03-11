  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 34487
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 61

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situado en la calle Mendeli, una de las direcciones más populares de Tel Aviv, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos pasos de la playa, hoteles de prestigio, cafés y entretenimiento en el centro de la ciudad, mientras que ofrece un entorno residencial tranquilo. Es un luminoso apartamento de 3 habitaciones de 70 m2, situado en la 4a planta con ascensor. Sus orientaciones norte y este garantizan un hermoso brillo natural y una excelente ventilación durante todo el día. El edificio está bien mantenido, protegido por digicode y tiene un refugio (miklat). La propiedad está actualmente siendo alquilada, ofreciendo un interés inmediato para un inversor. Una oportunidad ideal para una residencia principal, una inversión de pie a tierra o patrimonio cerca del mar.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,29M
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$877,800
Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$808,830
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Ascalón, Israel
de
$620,730
Está viendo
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Mostrar todo Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Ra'anana, Israel
de
$2,66M
Bonita casa de campo un montón de encanto situado al oeste de Raanana en una calle muy tranquila. Renovee, gran cocina con ilot central. amplio salón con comedor real. Mucha luz. Bajo el suelo. aparcamiento y un hermoso jardín con piscina
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama. Seguridad absoluta – serenidad diaria Seguridad 24/7 co…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
de
$830,775
Excelente inversión en el norte de Tel Aviv, y muy agradable para vivir. En un nuevo edificio de tiendas después de TAMA - de alto nivel - 2 habitaciones de 45 m2 reformadas y optimizadas por un arquitecto - 3 metros de altura bajo techo - orientación tranquila y brillante sur - totalmente a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir