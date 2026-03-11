  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$862,125
;
2
Dejar una solicitud
ID: 34216
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Nisim Bachar, 1

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón del auténtico y buscado por el distrito de Nahlaot, este apartamento renovado de 54 m2 ofrece una rara calidad de vida a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda y del centro de la ciudad. Situado en la primera planta (20 pasos), consta de un luminoso salón con cocina abierta, una suite principal, un segundo dormitorio con balcón de 4m2 y dos baños con dos aseos, que ofrecen una comodidad moderna en un entorno histórico. Baño con luz gracias a sus exposiciones este y sudoeste, actualmente está habitada como 3 habitaciones pero se puede dividir fácilmente en dos unidades de alquiler que generan aproximadamente 8.500 por mes. Una oportunidad ideal para vivir en Jerusalén o hacer una inversión inteligente en uno de los barrios más solicitados.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Hadera, Israel
de
$623,865
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,330
Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Barrio residencial Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Jerusalén, Israel
de
$1,98M
Está viendo
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$862,125
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Barrio residencial 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Barrio residencial 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Jerusalén, Israel
de
$5,016
✨ Apartamento 4 habitaciones nuevas – 97 m2 ?? Terraza de 10 m2 ¿?️ Totalmente amueblado – servicios de alta gama ¿?️ Suite para padres ?? 2a planta con ascensor ?? Aparcamiento privado ?? Entrada inmediata
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Coup de fusil
Barrio residencial Coup de fusil
Barrio residencial Coup de fusil
Barrio residencial Coup de fusil
Barrio residencial Coup de fusil
Mostrar todo Barrio residencial Coup de fusil
Barrio residencial Coup de fusil
Ascalón, Israel
de
$595,650
excepcional negocio para aprovechar!! en la nueva zona de Agamim. en un pequeño edificio de 5 plantas, rdj 4 habitaciones de 100 m2 espacio habitable + 50m2 jardín. Cocina americana, electricita ia, dormitorio principal con baño y vestidor, aire acondicionado centralizar, aparcamiento. Entra…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Mostrar todo Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Asdod, Israel
de
$1,35M
Amplio apartamento en Ashdod en venta con increíbles vistas al mar Magnífica residencia, 5 amplias habitaciones con impresionante terraza con vistas al mar. 3.20 metros de altura bajo techo, 3 WC, 2 baños. Cerca de la playa y todas las comodidades
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir