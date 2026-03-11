  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
$1,03M
5
ID: 34337
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Yosef Nedava, 39

Sobre el complejo

Venta – Magnífico piso reformado de 5 habitaciones (105 m2 net) con una hermosa terraza de 20 m2, en la 2a planta de un edificio bien mantenido, sin ascensor. El apartamento se distingue por su brillo, su calma y su perfecta distribución de espacios: salón agradable, cocina moderna, suite parental y otras tres cómodas habitaciones. Situado en las inmediaciones de escuelas, tiendas, sinagogas y la comunidad francófona, ofrece una calidad de vida ideal para una familia. ¿? Nedava Yossef 20 – Pisgat Zeev, Jerusalén ?? Disponible dentro de 6 meses.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Complejos similares
Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$984,390
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Asdod, Israel
de
$736,725
Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Otros complejos
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$843,315
Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod "Youd Bet", en un pequeño edificio de 5 plantas tranquilo, pero a 2 pasos de todas las comodidades. Muy bien mantenido, baño recientemente reformado, mirpeset, aire acondicionado, parking privado, ascensor
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,33M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 c…
