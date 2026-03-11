Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Venta – Magnífico piso reformado de 5 habitaciones (105 m2 net) con una hermosa terraza de 20 m2, en la 2a planta de un edificio bien mantenido, sin ascensor. El apartamento se distingue por su brillo, su calma y su perfecta distribución de espacios: salón agradable, cocina moderna, suite parental y otras tres cómodas habitaciones. Situado en las inmediaciones de escuelas, tiendas, sinagogas y la comunidad francófona, ofrece una calidad de vida ideal para una familia. ¿? Nedava Yossef 20 – Pisgat Zeev, Jerusalén ?? Disponible dentro de 6 meses.