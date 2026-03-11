  1. Realting.com
Barrio residencial Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee

Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
;
3
ID: 34388
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yosef Eliyahu, 5

Sobre el complejo

Nuevo en venta exclusivamente En el corazón de la ciudad, calle tranquila y encantadora cerca de los teatros 12 calle Yosef Eliyahu Apartamento de 111 m2, 1a planta con ascensor Para ser completamente renovado Exposición triple (Este, Oeste y Sur) Rodeado de vegetación

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

