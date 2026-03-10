Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 3 edificios, incluyendo 2 edificios de 9 plantas y 1 de 16 plantas.
Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático.
Aparcamiento para cada apartamento, bodegas reservadas para algunos apartamentos.
entrega 50 meses .
precio inicial para una de 2 piezas:
67 m2 con 12 m2 de terraza : 2300000 nis
El distrito de Kiryat Yovel goza de magníficas vistas y se encuentra en una ubicación estratégica con un acceso óptimo a las principales carreteras, como Begin Boulevard y Golomb Street. La zona también está idealmente cerca del centro comercial Malcha y el estadio Teddy.
Cerca se encuentran los distritos de Beit VeGan, así como Ramat Denya y Ramat Sharet.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo