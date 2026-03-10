  1. Realting.com
  4. Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Jerusalén, Israel
$721,050
5
ID: 34883
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Bolivia, 5

Sobre el complejo

Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 3 edificios, incluyendo 2 edificios de 9 plantas y 1 de 16 plantas. Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas reservadas para algunos apartamentos. entrega 50 meses . precio inicial para una de 2 piezas: 67 m2 con 12 m2 de terraza : 2300000 nis El distrito de Kiryat Yovel goza de magníficas vistas y se encuentra en una ubicación estratégica con un acceso óptimo a las principales carreteras, como Begin Boulevard y Golomb Street. La zona también está idealmente cerca del centro comercial Malcha y el estadio Teddy. Cerca se encuentran los distritos de Beit VeGan, así como Ramat Denya y Ramat Sharet.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
