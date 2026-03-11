  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
de
$2,17M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 34109
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Kiosso Albert, 14

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto residencial, situado en el corazón de Yafno, cuya ubicación estratégica, el lugar cerca atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Alrededor de los cuales se articulan edificios residenciales, mezcla de antiguos y nuevos. 3 edificios existentes de 4 plantas, cuyas fachadas son restauradas, cuyo volumen original (altura, proporciones) es respetado para preservar el carácter histórico, Debajo de los edificios existentes, un piso de la tienda Y un nuevo edificio moderno de 7 plantas sobre el vestíbulo 3 plantas aparcamiento subterráneo Fusión entre lo viejo y lo nuevo, que preserva el carácter histórico de Yafo, al tiempo que proporciona comodidad contemporánea. Adaptado a familias e inversores Fecha de entrada prevista para marzo de 2028. 2p a 5p apartamentos con terraza y áticos Moderno edificio de 7 plantas 2 habitaciones de 2.570.000 sh, entre 50m2 y 61m2 con terraza de 5m2 (num apartment 2,11,30) 3 habitaciones de 3.690.000 sh entre 73 m2 y 87m2 con terrazas entre 6m2 y 9 m2 (app num 3, 5, 8, 9,10, 16) 4 habitaciones en el rdc, que hace la esquina del edificio, 91m2 y 3.35 m de altura al techo, exposición: norte/sur/oeste. No hay precio al aire libre: 4,403.000 sh (app number 1) 5 habitaciones De 5.668.000 sh, 109m2 y 2 terrazas 6.3m2 y 4.5m2 .( num 4) Áticos: precio desde 6.909.000 sh 4 habitaciones 151m2 y 107m2 terraza, altura 2.90m.(app number 49) Exposición: norte/sur 3 habitaciones 108m2 en la séptima planta y 56m2 terraza,( app num 52 ) Mini ático en la 6a planta 4 habitaciones 138m2 y 118m2 terraza, Exposición: norte/sur/este (num 51) Edificios antiguos restaurados Planta baja 3 habitaciones 94m2 con 4.5 m2 de altura, exposición : Este/Sur que pasa por alto el patio Precio: 4.135.000 sh (num 1) ático en la 4a planta, 3p 98m2 con 114 m2 terraza Precio 7.990.000 sh (num 20) 3 habitaciones de 4.068.000 sh, entre 78m2 con 2 terrazas de 4m2 y 6m2 y 89m2 con 2 terrazas de 6 m2 y 9 m2 este/oeste (num 2, 9) Áticos 4 habitaciones 166m2 y 110m2 terraza y techo de 4 m de altura (num 26) 4 habitaciones 143m2 y 2 terrazas de 84 m2 y 29 m2 con altura de techo de 3.30m (num 27) Detalles técnicos: contáctenos condiciones de pago: varias opciones están disponibles Los precios no incluyen nuestra cuota de agencia de 2% excluyendo impuestos

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Barrio residencial Penthouse near baka
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$705,375
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Asdod, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$893,475
Está viendo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$2,17M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra'anana, Israel
de
$3,42M
Muy bonito apartamento de 200 m2. 5 habitaciones. ático dúplex de un dormitorio con baño. Muy grande sala de estar 5 m techo alto. amplia terraza desde el salón y comedor. Cocina moderna con ilot. Parquet en las habitaciones. En la planta de la piscina y amplia terraza. Mamad /2 plazas de ap…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
Nueve en venta exclusivamente Duplex con jardín en un edificio nuevo y hermoso en Ben Gurion Boulevard. ***Diseño arquitectónico de alta gama: parquet masivo importado de Francia, paneles empotrados, carpintería personalizada, puertas Pandora de alto ruido, electricidad inteligente, alarma …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Raro: Residencia "Dimri" en la ciudad, Ashdod, apartamento 5 habitaciones con aparcamiento, aire acondicionado. Dos ascensores incluyendo uno del Shabat
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir