  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$993,795
;
7
ID: 34336
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Beit Tzur

Sobre el complejo

En el corazón de Nahlaot, un barrio animado y auténtico de Jerusalén, reconocido por su vida comunitaria, sus sinagogas, su ambiente cálido y su proximidad inmediata a Shouk Mahane Yehuda y el centro de la ciudad. A highly sought after address by both religious families and investors. En un reciente edificio boutique, descubra este apartamento claro, tranquilo y lleno de carácter: Luminoso salón con salida a un pequeño balcón y vista sin obstáculos Cocina americana moderna y práctica 2 dormitorios, incluyendo una suite principal y una mamá Baño moderno Situado en la 2a y superior planta, con propiedad de techo completo (sobre el apartamento) Aire acondicionado en cada habitación Actualmente alquilado, disponible rápidamente Sin ascensor, cargas de copropiedad muy bajas ?? Una propiedad rara y buscada, ideal para vivir en Jerusalén con encanto y autenticidad o para hacer una inversión segura del patrimonio en una zona con fuerte demanda de alquiler.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

