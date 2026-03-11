Barrio residencial Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
En el corazón de Nahlaot, un barrio animado y auténtico de Jerusalén, reconocido por su vida comunitaria, sus sinagogas, su ambiente cálido y su proximidad inmediata a Shouk Mahane Yehuda y el centro de la ciudad. A highly sought after address by both religious families and investors.
En un reciente edificio boutique, descubra este apartamento claro, tranquilo y lleno de carácter:
Luminoso salón con salida a un pequeño balcón y vista sin obstáculos
Cocina americana moderna y práctica
2 dormitorios, incluyendo una suite principal y una mamá
Baño moderno
Situado en la 2a y superior planta, con propiedad de techo completo (sobre el apartamento)
Aire acondicionado en cada habitación
Actualmente alquilado, disponible rápidamente
Sin ascensor, cargas de copropiedad muy bajas
?? Una propiedad rara y buscada, ideal para vivir en Jerusalén con encanto y autenticidad o para hacer una inversión segura del patrimonio en una zona con fuerte demanda de alquiler.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
