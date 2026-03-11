  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Bat Yam, Israel
$1,55M
6
ID: 34429
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Uziel, 37

Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad de la construcción, un lujoso vestíbulo, espacios verdes y la proximidad inmediata a parques, playa, escuelas, instituciones públicas y transporte público. entrega programada para septiembre 2027. Condiciones benéficas: 20% al firmar – balance al entregar llaves o dependiendo del progreso. El edificio: • Moderno edificio de piedra de alta gama • Elegante hall de entrada y 2 ascensores • Capa de tierra cuidadosa • Aparcamiento subterráneo Los apartamentos: • Terrazas solares • Acabados de calidad • Preparación para aire acondicionado central • Cocina moderna con cuarzo

Bat Yam, Israel
