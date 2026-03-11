  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Jerusalén, Israel
$2,98M
ID: 34520
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Maale Zeev, 9

Sobre el complejo

En la popular zona de Katamon Hayeshana, a los pies del Parque de San Simon y cerca de la calle Hizkijahu Hamelekh. En un nuevo edificio de tiendas Halafta Street rodeado de vegetación, sólo 6 plantas con un refinado vestíbulo y ascensor Shabat. Jardín Rez Duplex con superficies generosas, 179m2 interior y 80m2 jardín privado: Espacio de vida excepcional con una gran sala de estar, y una triple exposición, 3 amplios dormitorios (incluyendo suite principal y mamá) con posibilidad de una cuarta. Servicios lujosos como calefacción por suelo radiante y aire acondicionado Mitsubishi. 2 plazas privadas de aparcamiento subterráneo y bodega adjunta. Ubicación conveniente a solo 5 minutos a pie de Katamon Shtibleh.

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Mostrar todo Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Hadera, Israel
de
$1,18M
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui le presenta exclusivamente, en la categoría "COLLECTION" un apartamento único, a pie junto al mar! Características: - Un dúplex de 70 m2 de 3 habitaciones de alta gama con hermosos materiales, - Un luminoso salón con salida a una gran terraza-veranda de…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale
Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale
Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale
Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale
Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale
Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale
Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale
Nahariya, Israel
de
$312,873
Apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad en un edificio muy bien mantenido, en la tercera y última planta, ofreciendo un ambiente tranquilo y agradable. Ideal como inversión o residencia principal
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$1,08M
Ramat Gan – El corazón residencial de Grand Tel-Aviv A pocos minutos de Tel Aviv, la ciudad de Ramat Gan encarna el equilibrio perfecto entre modernidad, naturaleza y calidad de vida. Es un destino privilegiado tanto para familias como para inversores, ofreciendo un ambiente residencial tra…
Agencia
Immobilier.co.il
