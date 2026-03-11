Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
En la popular zona de Katamon Hayeshana, a los pies del Parque de San Simon y cerca de la calle Hizkijahu Hamelekh.
En un nuevo edificio de tiendas Halafta Street rodeado de vegetación, sólo 6 plantas con un refinado vestíbulo y ascensor Shabat.
Jardín Rez Duplex con superficies generosas, 179m2 interior y 80m2 jardín privado:
Espacio de vida excepcional con una gran sala de estar, y una triple exposición, 3 amplios dormitorios (incluyendo suite principal y mamá) con posibilidad de una cuarta.
Servicios lujosos como calefacción por suelo radiante y aire acondicionado Mitsubishi.
2 plazas privadas de aparcamiento subterráneo y bodega adjunta.
Ubicación conveniente a solo 5 minutos a pie de Katamon Shtibleh.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo