Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

En la popular zona de Katamon Hayeshana, a los pies del Parque de San Simon y cerca de la calle Hizkijahu Hamelekh. En un nuevo edificio de tiendas Halafta Street rodeado de vegetación, sólo 6 plantas con un refinado vestíbulo y ascensor Shabat. Jardín Rez Duplex con superficies generosas, 179m2 interior y 80m2 jardín privado: Espacio de vida excepcional con una gran sala de estar, y una triple exposición, 3 amplios dormitorios (incluyendo suite principal y mamá) con posibilidad de una cuarta. Servicios lujosos como calefacción por suelo radiante y aire acondicionado Mitsubishi. 2 plazas privadas de aparcamiento subterráneo y bodega adjunta. Ubicación conveniente a solo 5 minutos a pie de Katamon Shtibleh.