  Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Ascalón, Israel
$815,100
ID: 34765
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

a Agamim, ático 5 habitaciones de 130 m2 salón + 70 m2 terraza. pequeño edificio con 2 propietarios para compensar. apenthouse muy invertido, pergola de 60 m2 totalmente eléctrico. bodega y 2 plazas de aparcamiento. muy buen negocio

Ascalón, Israel
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$815,100
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Mostrar todo Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Venta – Exclusivo duplex en la azotea, Rue Dizengoff, Tel Aviv Dirección excepcional en una de las calles más populares de Tel Aviv, en el corazón de la cultura, las compras y a pocos minutos de las playas. Características principales: Nuevo dúplex – sexto y séptimo piso 4 piezas – triple …
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Jerusalén, Israel
de
$1,59M
Har-homa, Shlav Guimel, Muy bonito edificio de calidad, 2 ascensor incluyendo un Shabat, en el octavo piso. Apartamento de catálogo, único, extremadamente bien arreglado y con buen gusto. 173 m2 neto en una sola bandeja, 6 habitaciones, altura de techo de 3 m, luminoso, 4 orientaciones, saló…
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$862,125
En el corazón del auténtico y buscado por el distrito de Nahlaot, este apartamento renovado de 54 m2 ofrece una rara calidad de vida a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda y del centro de la ciudad. Situado en la primera planta (20 pasos), consta de un luminoso salón con cocina abierta, una…
