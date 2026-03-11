  1. Realting.com
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer

Asdod, Israel
$736,725
6
ID: 34592
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rogozin

Sobre el complejo

Gunshot! en venta apartamento rue Rogozin para renovar la vista al mar! El valor de este producto una vez renovado puede exceder de 3 millones... Mamad, aire acondicionado, aparcamiento, muy central. Edificio con 2 ascensores incluyendo uno de shabat

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Asdod, Israel
de
$736,725
