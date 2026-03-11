  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

$1,07M
8
ID: 34253
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Ussishkin, 19

Sobre el complejo

Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Ussishkine 12 es un edificio boutique situado estratégicamente a 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del proyecto El proyecto incluye 25 apartamentos de 3 habitaciones a 5 habitaciones, así como un ático. Exterior de piedra natural Tres apartamentos por piso El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una altura de techo de 6 metros y diseñado por el arquitecto 2 ascensores incluyendo un chabbatic Plaza de aparcamiento subterráneo Entrega dentro de 30 meses Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa

Localización en el mapa

Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$877,800
Barrio residencial Netanya
de
$721,050
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Hermosa 2. habitaciones + balcón; Hecho enteramente por un reconocido arquitecto de diseño en el prestigioso proyecto de Yossi Avrahami en NOGA, frente a la playa, rodeado de cafetería de moda, restaurantes, bares de vino, talleres de artista y teatro. Acceso al espacio de trabajo, gimnasio …
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
¡Nuevo para venta exclusiva! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) – un nuevo proyecto de lujo del Grupo Gabay En el corazón del nuevo norte, a pocos minutos del Parque Hayarkon, tranvía, cafés y tiendas. Un apartamento de 4 habitaciones bien arreglado con un bonito acabado En el cuarto piso (de 8) …
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Ascalón, Israel
de
$498,465
en el puerto deportivo, a 1 minuto de la playa, muy buen negocio Apartamento de 3 habitaciones de 60 m2 con terraza de 12 m2 con muy bonita vista al mar Aparcamiento subterráneo
