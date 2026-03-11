Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem

Esta encantadora propiedad, que combina terreno excepcional con una joya arquitectónica clásica, ofrece una oportunidad única para los amantes del estilo y el éxito, precursores que establecen nuevos estándares, y aquellos que pavimentan el camino. Esta propiedad une armoniosamente cielo y tierra, montañas y paisajes, naturaleza, tranquilidad y serenidad. Land (registered): About 5,407 m2 Superficie construida: unos 1.000 m2 Espacios exteriores (cursos, balcones, patios): 5.000 m2 Precios adicionales de construcción para unos 4.800 m2 (excluidos los espacios de servicio) La estructura: Una rara obra maestra arquitectónica caracterizada por líneas clásicas y estilo minimalista inspirado en el diseño japonés, todo situado en un paraíso de la naturaleza y la paz. Nivel de entrada: El nivel de entrada se extiende alrededor de 400 m2 y se abre a un patio de 1.000 m2 que se combina perfectamente con el interior de la casa. Ofrece áreas de relajación abiertas e íntimas rodeadas de árboles ornamentales maduros que aportan sombra y ambiente. Una majestuosa cuenca ornamental se encuentra al pie de un antiguo acantilado. Este nivel se baña en luz natural gracias a grandes ventanales que ofrecen vistas impresionantes de los montes de Jerusalén hasta donde se puede ver. El salón está rodeado por un gran jardín, un enorme patio natural, un amplio hall de entrada y un salón de bibliotecas que forman la zona de recepción. Adyacente a la lujosa cocina son un comedor mágico y un patio mágico con una cocina al aire libre ideal para recibir docenas de invitados. Las áreas de servicio incluyen instalaciones de lavandería, áreas de almacenamiento, una despensa, una habitación fría, un ascensor y un aseo. Dos lujosas habitaciones equipadas con los más altos estándares completan este nivel. Nivel superior: El nivel superior consta de dos alas residenciales, cada una con su entrada externa y acceso interno a la casa. Un ala cuenta con un gran balcón con encanto y acceso a un gran jardín, así como una unidad residencial con varios dormitorios. La segunda ala se extiende en dos plantas: la planta superior es un salón de 70 m2 con techo piramidal y una planta de acero pulido y hormigón; la planta baja cubre unos 170 m2 con dormitorios, un espacio para invitados, una cocina, un comedor y un patio cerrado de unos 100 m2. Este piso es accesible por un ascensor, escaleras internas o entradas separadas. Nivel inferior: Este nivel de 400 m2 está diseñado como espacio de ocio de la casa y puede albergar espacios dedicados como sala de conferencias, sala de cine privada, zona de música, piscina y sala de juegos, gimnasio, spa, sauna o incluso piscina cubierta. También incluye un refugio familiar y una bodega excavada en la roca. Desde este nivel, se puede acceder a un gran jardín de 2.000 m2 que ofrece innumerables posibilidades de uso. Más detalles: Calidad excepcional de la construcción – la casa está completamente construida de piedra natural, azulejos de arcilla y hormigón armado. Las principales áreas están pavimentadas con grandes placas de mármol travertino italiano. Posibilidad de añadir un aparcamiento subterráneo que puede albergar hasta 40 vehículos. La estructura existente está diseñada para modificaciones y adaptaciones específicas según las necesidades del comprador. Los derechos de construcción permiten una construcción adicional de 5.000 m2. Seguridad y seguridad: La estructura topográfica de la propiedad y la ubicación del edificio ofrecen capacidades de seguridad óptimas al más alto nivel. La tierra puede ser aislada con cercas altas. Se pueden añadir zonas o refugios protegidos adicionales para satisfacer cualquier nivel necesario de seguridad, incluidos los refugios nucleares. Información para inversores: Posibilidad de aprobación para la expansión de la construcción – hasta área construida 100% (aproximadamente 5.407 m2). La tierra está incluida en el futuro plan Tama 35 – una oportunidad de oro para los inversores. Acerca de Motza Illit: Motza se encuentra en el corazón de las tierras bíblicas, una región rica en historia que data de la era cananea. En 71 dC, una guarnición romana fue colocada allí para controlar el camino a Jerusalén. Hoy, su ubicación estratégica y excelente accesibilidad en una de las regiones más prestigiosas de Israel lo convierten en un lugar popular. Su proximidad a los centros políticos, culturales y económicos de Israel lo convierte en una zona excepcionalmente práctica y de alta calidad. Motza Illit es un pintoresco barrio suburbano-rural que parece una encantadora pintura de principios del siglo XX. Se encuentra en la frontera municipal de Jerusalén mientras disfruta de la calma y el retiro de estar fuera de la ciudad. Esta comunidad única ofrece impresionantes vistas de las montañas, aire fresco y profunda serenidad junto a la naturaleza impresionante de Jerusalén. Sus singulares casas de piedra, espacios verdes y paisajes montañosos se mezclan perfectamente con una población educada y refinada compuesta principalmente por profesionales. Todos estos elementos posicionan a Motza como una comunidad exclusiva y prestigiosa. Motza tiene una comunidad activa y dinámica que abarca todos los grupos de edad, desde niños pequeños hasta residentes a largo plazo. Juntos, la comunidad celebra festivales, fiestas públicas y diversos eventos culturales. El pueblo ofrece servicios esenciales como jardines de infancia de alta calidad, movimientos juveniles activos, una biblioteca, una sinagoga y clubes comunitarios. Además, cerca hay algunos de los mejores centros comerciales, hoteles y centros médicos de Israel. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles o para organizar una visita a esta propiedad única.