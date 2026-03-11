  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

Asdod, Israel
de
$655,215
;
7
Dejar una solicitud
ID: 34572
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sivan

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Para el negocio Apartamento 3 habitaciones en Youd Bet, muy bien situado a un precio muy bueno. Totalmente amueblado. Cerca de transporte, escuelas, parques infantiles, sinagogas, tiendas...

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Barrio residencial Vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$705,375
Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Hadera, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Yam, Israel
de
$1,02M
Está viendo
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Asdod, Israel
de
$655,215
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Apartamento en venta en Arnona, rue Ravadim, apartamento con carácter, 3,5 habitaciones, 86 metros cuadrados, planta baja, salida al patio, unidad independiente 20 metros cuadrados registrado como almacenamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Mostrar todo Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,06M
Una nueva 4 habitaciones con volúmenes raros – Borohov Street, Raanana Un apartamento que se distingue por lo que casi ya no se encuentra: muy grandes volúmenes interiores y una terraza de 13 m2 para ampliar el salón diario. Situado en el cuarto piso de un edificio renovado hace dos años, …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Ubicación Privilegiado, cerca de la playa real Hotelt a pocos pasos del mar. Proyecto de 6 Pisos con servicios de alta gama y lujosos. Una construcción ecológica. vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. las superficies de los apartamentos son…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir