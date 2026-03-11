  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem

Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,22M
;
6
ID: 34147
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaHida, 21

Sobre el complejo

Apartamento de 3 habitaciones 112m2 - Bayit Vegan, Jerusalén Tercer piso, nuevo edificio Terraza 8m2 soucca Salón, comedor, 1 cocina 3 dormitorios, 2 baños, 2 aseos Aire acondicionado, cobertizo, Puerta blindada, ascensor, estacionamiento Precio: 3.900.000sh (comité interinstitucional 2% excluidos los impuestos) Para más información, fotos o para organizar una visita, llámenos inmediatamente

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
