Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Venta 3 habitaciones calle Rambam con vista abierta
* 3 habitaciones en un edificio reciente
* 78m2
* Balcón 6m2
* Parquet, ventanas de doble acristalamiento, etc...
# Mamak
* Posibilidad de venta amueblada con electrodomésticos
Alta rentabilidad en caso de alquiler de AirbnB porque alta demanda y tasas de ocupación en esta área
Un apartamento idéntico también está en venta en la primera planta
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
