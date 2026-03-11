  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34550
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahalat Binyamin, 17

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta 3 habitaciones calle Rambam con vista abierta * 3 habitaciones en un edificio reciente * 78m2 * Balcón 6m2 * Parquet, ventanas de doble acristalamiento, etc... # Mamak * Posibilidad de venta amueblada con electrodomésticos Alta rentabilidad en caso de alquiler de AirbnB porque alta demanda y tasas de ocupación en esta área Un apartamento idéntico también está en venta en la primera planta

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Asdod, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$896,610
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Mostrar todo Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ascalón, Israel
de
$611,325
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$1,72M
El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Jerusalén, Israel
de
$11,00M
En el corazón de Baka tranquilo y pastoral, casa árabe + posibilidad de construir 250 m2, enorme jardín (aprox. 700 m2), completamente renovado, calefacción por suelo radiante + aire acondicionado, amplio aparcamiento, 5 baños, 5 aseos, verde
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir