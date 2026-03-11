  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Superbe 5 p a 1mn du lac

Ascalón, Israel
$658,350
ID: 34059
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

apartamento 5 habitaciones en pequeño edificio 1 mn del lago, 1a planta, 2 terrazas, muy invertido

Localización en el mapa

Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Venta, apartamento de 2 habitaciones situado en una zona central y buscada de Tel Aviv, Cerca de tiendas, cafeterías y transporte. Apartamento de 50 m2 en la 2a planta (alto 2a planta) en un edificio reciente cerca de 5 años. El apartamento incluye un dormitorio seguro (Mamad), un salón l…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
¡Nuevo para venta exclusiva! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) – un nuevo proyecto de lujo del Grupo Gabay En el corazón del nuevo norte, a pocos minutos del Parque Hayarkon, tranvía, cafés y tiendas. Un apartamento de 4 habitaciones bien arreglado con un bonito acabado En el cuarto piso (de 8) …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Ascalón, Israel
de
$329,175
en el puerto deportivo de Ashkelon, muy buen trato para tomar 2 p of 40m2 full sea view con balcón, mamá, ascensor y aparcamiento subterráneo
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
