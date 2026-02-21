  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
;
9
ID: 33814
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Tel-Aviv, Israel
Está viendo
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Otros complejos
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Mostrar todo Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$2,25M
¡Nueva venta exclusiva! Un mini-penthouse único y raro para los amantes del estilo Situado en el 49 Yehuda HaMaccabi Street ¡En un nuevo edificio construido por Metropolis! Apartamento 3 habitaciones con 74 m2 salón + 31 m2 balcón. Hermoso y amplio alojamiento. Sexto piso! Un acogedor dormit…
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Mostrar todo Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Hadera, Israel
de
$893,475
BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente en el distrito de Givat Olga, un hermoso ático dúplex de 3,5 habitaciones, cuidadosamente amuebladas, a pocos minutos a pie del mar, en la calle de Mena Características: - Luminoso apartamento de 3,5 habitaciones de unos 100 m2, - Muy bonito saló…
Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
de
$815,100
