Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer

Ascalón, Israel
$1,82M
ID: 33754
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Nuevo Exclusivo Una casa en Barna en Zvi Segal Street Tierra de aproximadamente 550 metros cuadrados Construido alrededor de 320 metros cuadrados con vivienda de alquiler de aproximadamente 106 metros cuadrados 4 dormitorios en la planta superior y sótano otra habitación no incluye alojamiento. La ubicación perfecta sobre otras villas y muy tranquila. Una piscina de cocooning. Un poco en la casa: espacios abiertos "Hopen Spice", cocina americana totalmente equipada y otra pequeña cocina, grandes habitaciones Para la coordinación: Dan: 054.623.33.43 Nathaniel: 052.353.01.45

Ascalón, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Hadera, Israel
de
$454,575
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalén, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Otros complejos
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Apartamento Nuevo 4 Habitaciones con Terraza – Cerca del Dizengoff Center Apartamento recientemente construido en una ubicación privilegiada, a pocos minutos a pie de la playa y el animado centro de Tel Aviv. • 4 habitaciones, 92 m2 • Amplia terraza soleada de 15 m2 • Sala de estar con cocin…
Agencia
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$811,965
En Har Homa, en una calle tranquila y buscada, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una rara calidad de vida gracias a sus tres exposiciones brillantes (todo pero norte) y su terraza de 9 m2 con vista abierta. Situado en la cuarta planta de un edificio reciente con ascensor Shabbat, la …
Agencia
Immobilier.co.il
Ascalón, Israel
de
$595,650
Agencia
Immobilier.co.il
