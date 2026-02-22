Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer

Nuevo Exclusivo Una casa en Barna en Zvi Segal Street Tierra de aproximadamente 550 metros cuadrados Construido alrededor de 320 metros cuadrados con vivienda de alquiler de aproximadamente 106 metros cuadrados 4 dormitorios en la planta superior y sótano otra habitación no incluye alojamiento. La ubicación perfecta sobre otras villas y muy tranquila. Una piscina de cocooning. Un poco en la casa: espacios abiertos "Hopen Spice", cocina americana totalmente equipada y otra pequeña cocina, grandes habitaciones Para la coordinación: Dan: 054.623.33.43 Nathaniel: 052.353.01.45