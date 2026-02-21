  1. Realting.com
  Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Netanya, Israel
$2,10M
Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
ID: 33812
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Quartier calme
Asdod, Israel
de
$674,025
Barrio residencial Particulier
Ascalón, Israel
de
$501,600
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$689,387
Barrio residencial A 50 metres du lac
Ascalón, Israel
de
$561,165
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanya, Israel
de
$2,10M
Otros complejos
Barrio residencial Luxueux
Barrio residencial Luxueux
Barrio residencial Luxueux
Barrio residencial Luxueux
Barrio residencial Luxueux
Mostrar todo Barrio residencial Luxueux
Barrio residencial Luxueux
Ascalón, Israel
de
$1,11M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Renove
Barrio residencial Renove
Barrio residencial Renove
Barrio residencial Renove
Barrio residencial Renove
Mostrar todo Barrio residencial Renove
Barrio residencial Renove
Ascalón, Israel
de
$404,415
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
En Venta – Apartamento 2 habitaciones en Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 Situado en uno de los edificios más buscados en Tel Aviv, en la frontera de Neve Tsedek y en el corazón del vibrante distrito de Florentin, este apartamento de 2 habitaciones ofrece un ambiente de vida …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
