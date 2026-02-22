  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Tel-Aviv, Israel
de
$6,27M
;
6
ID: 33714
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Excepcional y raro ático de 176m2 terraza con azotea de 32m2 Shabazi calle en el corazón de Neve Tzedek! Planta baja: 3 cómodas habitaciones incluyendo una suite principal con balcón privado de 5 m2, 2 baños modernos y un pequeño salón íntimo. Alto nivel: una magnífica azotea de 32 m2, ideal para momentos de relax o recepción, con una vista sin obstáculos de Tel Aviv. El apartamento también cuenta con 2 plazas de aparcamiento privado, un activo excepcional en esta zona histórica. Una propiedad única que combina el lujo moderno y el encanto atemporal, perfecto para una prestigiosa residencia o una inversión patrimonial en el corazón de Neve Tzedek.

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Barrio residencial Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Ascalón, Israel
de
$423,225
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$2,63M
Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
de
$6,27M
Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Ático 4 habitaciones 156m2 en el nuevo proyecto Kiriat Hayovel Jerusalem Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Dec 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nue…
Agencia
Immobilier.co.il
Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra'anana, Israel
de
$1,72M
Encantadora casa en 2 plantas. una primera terraza en la parte delantera de la casa y un jardín con árboles frutales. Cálmate. 1o nivel: amplio salón comedor con salón comedor cocina y dormitorio principal con vistas al jardín. En la planta 3 amplios dormitorios y oficina amplia terraza de 6…
Agencia
Immobilier.co.il
Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
¡Nuevo para venta exclusiva! 30 Sheinkin Street (La esquina de Yohanan Hasandler Street) Bienes excepcionales Luminoso apartamento de 2 dormitorios renovado con arreglo óptimo! 64 m2 de espacio habitable + 4 m2 de terraza soleada Segundo piso ¡En un edificio de lujo con ascensor! El apartam…
Agencia
Immobilier.co.il
