  2. Israel
  3. Asdod
  Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Asdod, Israel
$780,615
14
ID: 33508
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Apartamento 4 y media habitaciones en Ashdod en la ciudad en venta con 2 terrazas, aire acondicionado, mamá, aparcamiento. Cerca de parques, tiendas, medios de transporte, escuelas, sinagogas... Apartamento muy bien mantenido; Un valor seguro en el centro de Ashdod

Asdod, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Asdod, Israel
de
$780,615
