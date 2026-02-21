  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
20/2/26
$2,07M
15/5/25
$1,85M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 25982
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Exclusiva – Chernichovsky Street, Bezall proyecto Shenkin distrito Gran apartamento de 3 habitaciones, muy luminoso Norte / Oeste Alrededor de 87 m2 + 9 m2 de terraza (un dormitorio en el lado interior del edificio) Seguridad 24 horas Sala de deportes Aparcamiento Cave Posibilidad de muebles completos El apartamento está actualmente alquilado a un excelente arrendatario por otros seis meses, con un alquiler de 13.500 NIS. Precio: 6 600 000 NSI

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,330
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
de
$2,10M
Está viendo
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$611,325
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Ascalón, Israel
de
$768,075
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Apartamento en venta en Baka, Bostan district, Apartamento de 4 habitaciones en un encantador edificio en Bamberger Street Amplio 114m2, Soucca balcón, Shabat ascensor, 2 plazas de aparcamiento, almacenamiento, mamá
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir