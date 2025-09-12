  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Hadera, Israel
$790,500
6
ID: 27982
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/9/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

Smilanski Hadera — Residencia urbana excepcional en el corazón de la ciudad Entrega: Agosto 2027 Ubicación Premium, justo en el centro de Hadera: cerca del Palacio de Justicia y del Ayuntamiento, cerca del futuro Kirya Hamemshala y a menos de 10 minutos a pie de la estación (conexión directa Tel Aviv). Proyecto firmado por un reconocido desarrollador, combinando tiendas, oficinas y viviendas con entrada privada residente para un ambiente exclusivo. Activos del proyecto: Terraza panorámica común ~550 m2 reservada para los residentes, vista abierta de la ciudad. Jardín privado ajardinado ~600 m2 para relajarse con la familia o los vecinos. Tiendas en planta baja, selección de tiendas de calidad, acceso directo. Un ambiente de vida dinámico, moderno y bien merecido, ideal para vivir o invertir.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
