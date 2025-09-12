Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Smilanski Hadera — Residencia urbana excepcional en el corazón de la ciudad
Entrega: Agosto 2027
Ubicación Premium, justo en el centro de Hadera: cerca del Palacio de Justicia y del Ayuntamiento, cerca del futuro Kirya Hamemshala y a menos de 10 minutos a pie de la estación (conexión directa Tel Aviv).
Proyecto firmado por un reconocido desarrollador, combinando tiendas, oficinas y viviendas con entrada privada residente para un ambiente exclusivo.
Activos del proyecto:
Terraza panorámica común ~550 m2 reservada para los residentes, vista abierta de la ciudad.
Jardín privado ajardinado ~600 m2 para relajarse con la familia o los vecinos.
Tiendas en planta baja, selección de tiendas de calidad, acceso directo.
Un ambiente de vida dinámico, moderno y bien merecido, ideal para vivir o invertir.
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo