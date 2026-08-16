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Dúplex en venta en Distrito de Jerusalén, Israel

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Dúplex 2 habitaciones en Jerusalén, Israel
Dúplex 2 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 2
Área 38 m²
Centro, en un tranquilo y pintoresco callejón sin salida, apartamento 2 habitaciones duplex,…
$591,500
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Dúplex 2 habitaciones en Jerusalén, Israel
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Jerusalén, Israel
Habitaciones 2
Área 38 m²
Centro, en un tranquilo y pintoresco callejón sin salida, apartamento 2 habitaciones duplex,…
$524,825
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Dúplex 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 107 m²
Cerca de Beit Vegan, en el corazón de Ramat Charet. Muy raro y único en el mercado! En una …
$1,52M
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Dúplex 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 112 m²
Ubicación céntrica y tranquila con vistas al paseo Bright duplex de 4 habitaciones cerca de …
$1,09M
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