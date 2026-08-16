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Casas de campo en venta en Distrito de Jerusalén, Israel

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Jerusalén
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5 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 165 m²
Magnífica casa unifamiliar de 5 habitaciones pareado como nuevo! Entrada privada desde la ca…
$2,10M
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Casa de campo 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 220 m²
En el corazón de Bait Vegan, muy bonita casa de 220 m2 habitable con 120 m2 terraza + 120 m2…
$2,55M
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Casa de campo 6 habitaciones en Jerusalén, Israel
Casa de campo 6 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 6
Área 240 m²
La propiedad en cuestión es una casa bien cuidada situada en una calle tranquila y privada e…
$3,30M
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
Venta – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Encantadora casa familiar con jardín y construc…
$1,86M
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Casa de campo 6 habitaciones en Jerusalén, Israel
Casa de campo 6 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 6
Área 200 m²
Cremieux 18 – Cottage 200 m2 en 4 niveles 190 m2 de jardín Complejo de 4 cabañas con estacio…
$7,44M
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