Nacionalidad en Israel

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Según la Ley de Repatriación (Repatriación), la expedición de un pasaporte israelí (Darcon), que le da derecho a la entrada libre de visados a más de 161 países del mundo, entre ellos: países de la UE, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.
Israel ofrece varios caminos de inmigración, siendo el más notable Aliyah bajo la Ley del Retorno, que permite a los judíos, personas de ascendencia judía, y sus cónyuges emigrar y ganar la ciudadanía israelí. Otras opciones incluyen visados de trabajo, visados de estudiante y permisos de re…