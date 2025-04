Residencia permanente en Israel

Sobre el Programa de Inmigración

Israel ofrece varios caminos de inmigración, siendo el más notable Aliyah bajo la Ley del Retorno, que permite a los judíos, personas de ascendencia judía, y sus cónyuges emigrar y ganar la ciudadanía israelí. Otras opciones incluyen visados de trabajo, visados de estudiante y permisos de residencia para la reunificación familiar o razones humanitarias. Aliyah es administrada por The Jewish Agency and Israel’s Ministry of Aliyah and Integration, supporting new immigrants (olim) with housing, Hebrew language classes (Ulpan), and financial assistance.