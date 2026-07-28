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Propiedades residenciales en venta en Hof HaSharon Regional Council, Israel

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1 propiedad total found
Ático Ático 6 habitaciones en Subdistrito de Tel Aviv, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Subdistrito de Tel Aviv, Israel
Habitaciones 6
Área 175 m²
Referencia: HR 141 Distrito: Gllil Yam, cerca del mar Magnífico ático nueve kablan 6 habitac…
$4,59M
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