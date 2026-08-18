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Dúplex en venta en Herzliya, Israel

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Dúplex 4 habitaciones en Herzliya, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 4
Área 136 m²
magnífico dúplex situado entre el bisel y la playa mestistim ( namal tel aviv ) 4.5 habitaci…
$2,21M
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Dúplex 4 habitaciones en Herzliya, Israel
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Herzliya, Israel
Habitaciones 4
Área 122 m²
Hermoso dúplex situado entre Dizengoff y el mar. 93 m2 sala de estar + balcón + terraza en l…
$2,02M
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