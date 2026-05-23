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Áticos del mar en Venta Bat Yam, Israel

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1 propiedad total found
Ático Ático 6 habitaciones en Bat Yam, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 20/20
Ático con vistas panorámicas al mar en Bat YamDirección: Ehud Manor str., 32, Bat-Yam Casa n…
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