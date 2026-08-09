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Propiedades residenciales en venta en Bat Yam, Israel

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apartamentos
136
137 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Área 80 m²
Referencia: BY 231 Distrito: Centro, cerca del mar, tiendas y el nuevo tranvía Edificio desp…
$666,000
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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Área 75 m²
Anilevich Street – Bat Yam Precio: 2 050 000 ¡El mejor precio para un nuevo apartamento rec…
$682,650
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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Área 78 m²
Referencia: BY 239 Distrito : Centro, Ramat Hanassi, cerca de tiendas, transporte público y …
$652,680
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Área 79 m²
PRE VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMER…
$772,560
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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Área 79 m²
Venta en Bat Yam, en torres de lujo del proyecto Yam, a sólo 50 metros del mar, a pocos paso…
$866,711
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Apartamento 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Área 97 m²
Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio v…
$982,350
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Apartamento 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Área 91 m²
Referencia: BY 186 Proyecto Tama 38 Ubicación: En una excelente ubicación, tranquila y famil…
$785,880
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Ático Ático 5 habitaciones en Bat Yam, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 5
Área 197 m²
En una torre moderna frente al mar. Ático de 5 habitaciones 165 m2 + 31.5 m2 terraza. Alto d…
$2,50M
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Apartamento 5 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 5
Área 123 m²
Referencia: BY 234 Bat Yam nuevo proyecto Distrito: Hayam Park, a 5 minutos de la playa Edif…
$1,28M
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Apartamento 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Área 88 m²
GENERAL – BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plant…
$1,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 2
Área 65 m²
BAT YAM - En una ubicación ideal, a sólo 100 metros de la playa y el popular paseo marítimo …
$548,817
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Apartamento 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Área 97 m²
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranví…
$1,15M
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Apartamento 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Área 88 m²
GENERAL – BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plant…
$1,17M
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Apartamento 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 12/20
Amplio y moderno apartamento en venta en una de las zonas más populares de Bat Yam - Park Ha…
$1,000,000
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Agencia
Isrealty
Idiomas hablados
English, Русский, עִברִית
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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Área 74 m²
GENERAL – BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plant…
$1,03M
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Apartamento 2 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 2
Área 59 m²
Referencia: BY 202 Venta en un proyecto tama 38 en Bat Yam, cerca del centro y del mar. El e…
$694,638
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Apartamento 2 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 2
Área 51 m²
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tr…
$616,050
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Ático Ático 5 habitaciones en Bat Yam, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 5
Área 157 m²
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranví…
$2,73M
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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Área 83 m²
Venta exclusiva – Apartamento reciente, Bat Yam Una rara oportunidad para vivir en paz en el…
$732,267
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Apartamento 2 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 2
Área 52 m²
GENERAL – BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plant…
$804,528
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Apartamento 2 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 2
Área 53 m²
GENERAL – BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plant…
$818,847
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Apartamento 2 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 2
Área 48 m²
Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio v…
$616,050
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Apartamento 5 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 5
Área 125 m²
En la mejor ubicación de Bat Yam, a solo 7 minutos de Tel Aviv, a 200 metros del tranvía y a…
$1,30M
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Apartamento 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Área 97 m²
GENERAL – BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plant…
$1,33M
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Ático Ático 5 habitaciones en Bat Yam, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 5
Área 116 m²
Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio v…
$1,65M
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Apartamento 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Área 87 m²
GENERAL – BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plant…
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Área 73 m²
Referencia: BY 235 Proyecto 9 Distrito: Centro, tranvía por el edificio Hermosa vista al mar…
$815,850
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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Área 75 m²
GENERAL – BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plant…
$1,06M
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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Área 79 m²
FOR SALE – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Condicione…
$1,46M
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Apartamento 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Área 102 m²
Referencia: BY 237 Distrito: Centro, a 5 minutos del mar, centros comerciales y tranvía Lind…
$1,03M
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Parámetros de las propiedades en Bat Yam, Israel

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