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Apartamentos del mar en venta en Bat Yam, Israel

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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 10/48
Apartamento de 3 habitaciones con vistas al mar en el nuevo proyecto “Park HaYam”, Bat YamUn…
$1,000,000
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Apartamento 5 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 20/28
Venta en Bat Yam tóxico New Park Ha-Yam DistrictOfrecemos a la venta un amplio apartamento e…
$1,30M
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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 18/24
Apartamento de lujo con vistas al mar en Bat Yam! Nuevo distrito: Park a-YamAmplio apartamen…
$950,000
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