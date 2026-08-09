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Apartamentos en venta en West Nusa Tenggara, Indonesia

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Apartamento 1 habitación en Lombok Utara, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Lombok Utara, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
En venta se encuentran apartamentos de lujo de un dormitorio con piscina tipo laguna en medi…
$195,100
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