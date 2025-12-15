Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Sumbawa Barat
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Sumbawa Barat, Indonesia

casas independientes
7
7 propiedades total found
Villa en Sumbawa Barat, Indonesia
Villa
Sumbawa Barat, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Bienvenidos a nuestras firmas villas de estilo tradicional en la isla de Sumbawa. Villas con…
$64,990
Dejar una solicitud
Villa en Sumbawa Barat, Indonesia
Villa
Sumbawa Barat, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Bienvenidos a nuestras firmas villas de estilo tradicional en la isla de Sumbawa. Villas con…
$129,990
Dejar una solicitud
Villa en Sumbawa Barat, Indonesia
Villa
Sumbawa Barat, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Bienvenidos a nuestras firmas villas de estilo tradicional en la isla de Sumbawa. Villas con…
$189,990
Dejar una solicitud
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa en Sumbawa Barat, Indonesia
Villa
Sumbawa Barat, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Bienvenidos a nuestras firmas villas de estilo tradicional en la isla de Sumbawa. Villas con…
$99,990
Dejar una solicitud
Villa en Sumbawa Barat, Indonesia
Villa
Sumbawa Barat, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Bienvenidos a nuestras firmas villas de estilo tradicional en la isla de Sumbawa. Villas con…
$64,990
Dejar una solicitud
Villa en Sumbawa Barat, Indonesia
Villa
Sumbawa Barat, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Bienvenidos a nuestras firmas villas de estilo tradicional en la isla de Sumbawa. Villas con…
$99,990
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Villa en Sumbawa Barat, Indonesia
Villa
Sumbawa Barat, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Bienvenidos a nuestras firmas villas de estilo tradicional en la isla de Sumbawa. Villas con…
$129,990
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Sumbawa Barat, Indonesia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir