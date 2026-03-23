Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Sawan
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Sawan, Indonesia

Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa en Lemukih, Indonesia
Villa
Lemukih, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 043 m²
USD 790,000 | 5 Bedrooms | 27.5-Year Lease + 30-Year Extension Available Step into a world o…
$790,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Lemukih, Indonesia
Villa
Lemukih, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 043 m²
USD 790,000 | 5 Bedrooms | 27.5-Year Lease + 30-Year Extension Available Step into a world o…
$790,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Lemukih, Indonesia
Villa
Lemukih, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 043 m²
USD 790,000 | 5 Bedrooms | 27.5-Year Lease + 30-Year Extension Available Step into a world o…
$790,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
AuraAura
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sawan, Indonesia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir