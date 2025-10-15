Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Lesser Sunda Islands
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Jardín

Áticos con Jardín en Venta Lesser Sunda Islands, Indonesia

Bali
11
Kuta Selatan
5
Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Ático Ático 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 58 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$159,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Lesser Sunda Islands, Indonesia

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir